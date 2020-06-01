Какими свойствами должен обладать металлический стеллаж

Важным требованием к обустройству мастерской является порядок.

Важным требованием к обустройству мастерской является порядок. Это нужно для организации рабочего процесса, ведь ничего не должно отвлекать специалиста. В особенности это касается оснастки, которой трудно найти место. Для ее размещения принято использовать металлические стеллажи. Это оборудование принято использовать на складах, но оно не менее полезно для мастерских. Стеллажи помогают хранить разнотипный груз, который занимает много места. Это критически важно для компактных мастерских, где рационально используется пространство. С помощью стеллажей можно сэкономить до 80% пространства. Для этого товар размещается на вместительных полках. Предлагаем рассмотреть особенности и недостатки металлических стеллажей.

Что важно учитывать при выборе стеллажей в мастерскую

Независимо от деятельности мастерской, важно предусмотреть место для оснастки. Это помогает специалисту не отвлекаться от работы, а его рабочее место не будет занято посторонними вещами. Такая проблема часто наблюдается в небольших мастерской, где нет возможности обустроить зону хранения. Это замедляет работу мастера, а в отдельных случаях приводит к травматизму. Выгодней обзавестись металлическими стеллажами. Они бывают разных размеров, которые в большей степени определяются количеством полок. Это оптимально для помещений любого размера. За счет этого стеллажи востребованы в промышленных, автомобильных и бытовых мастерских. Нередко их используют для дома, ведь изделия помогают хранить бытовой инвентарь.

В каких случаях стоит приобрести стеллаж:

потеря оснастки при неправильном хранении;

персоналу некогда складывать инструменты;

инструменты быстро изнашиваются;

недостаток места в помещении.

Важным критерием современных стеллажей является надежность, ведь они подвергаются ежедневным нагрузкам. Оборудование не должно подвергаться быстрому износу, поэтому предлагаем металлические стеллажи. Материал долго не ломается, а также нетребователен к условиям эксплуатации. Металлические стеллажи выдерживают умеренные нагрузки, заявленные в модели. Определить данный параметр помогает грузоподъемность. Она указывает допустимый вес, который выдерживают стеллажи. Чем она больше, тем надежней изделие. Вместе с этим растут габариты и вес, что не всегда подходит для мастерской. Рекомендуем выбрать оптимальный размер стеллажей, исходя из специфики груза и помещения. Узнайте больше у производителя УХЛ-МАШ.

Какой должна быть цена качественного стеллажа

Стоимость стеллажей не является решающим фактором, но не стоит экономить на качестве. Конструкция представлена в двух видах: сварная и разборная. Первый вариант наиболее прочный, но его установка может вызвать трудности. Разборные модели легко собираются и транспортируются. Надежность полочных хранилищ определяется конструкцией. Для этого основой стеллажей выступают опоры. Они выдерживают указанный вес без риска предварительной поломки. К опорам закрепляются вместительные полки, на которые складывается груз. Благодаря перфорации они регулируются в заданном шаге. Это удобно при размещении нестандартной оснастки. Повысить надежность стеллажа помогут ребра жесткости, которые устанавливаются под полками.

Стеллажи должны разместить весь необходимый груз, поэтому рассчитайте габариты. Не рекомендуем выбирать слишком высокие конструкции, ведь они должны оставаться удобными. Поскольку изделия сделаны из металла, важно предусмотреть антикоррозийные свойства. Для этого поверхности фосфатируются. Дальше они покрываются порошковой краской или оцинковкой. Не всегда мастерская имеет достаточно места для полочных хранилищ. На этот случай конструкции штабелируются, экономя большую часть пространства. Они могут комплектоваться подпятниками. Это полезный аксессуар, который защищает пол от царапин. Больше информации о стеллажах можно узнать на сайте УХЛ-МАШ. Производитель предлагает выгодное сотрудничество и доставку по Украине.

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