Карантин снова смягчен: что можно, а чего нельзя
Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии.
С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьер-министра, на протяжении последних 2 недель наблюдается примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране.
Так, с 1 июня можно открывать спортивные залы и фитнес-центры, но занятия там должны проводиться в группах до 10 человек, а также запрещены занятия для детей до 12 лет.
Также разрешено посещение занятий в высших учебных учреждениях в группах до 10 человек, проведение аттестаций и лабораторных работ, получение документов об образовании и защита диссертаций.
Также для тех, кто приезжает из-за границы или пересекает линию разграничения с временно оккупированными территориями для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО), нет обязательства проходить обсервацию либо самоизоляцию.
Кроме этого, разрешено запустить межобластное автомобильное и железнодорожное сообщение.
Количество пассажиров разрешено в пределах количества сидячих мест в транспорте.
В случае перевозки пассажиров в регион, где перевозки запрещены, разрешается перевозить пассажиров в количестве 50% от полной наполняемости транспорта.
Также гражданам старше 60 лет, которые являются тренерами или представителями спортивных клубов, разрешено принимать участие в организации и проведении спортивных мероприятий.
Однако решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области принимают региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Следующий этап смягчения карантина возможен с 10 июня.
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