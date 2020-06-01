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Главная » Украина » Общество
12:22 01 Июня 2020 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Карантин снова смягчен: что можно, а чего нельзя

Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии.

С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщил  премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, на протяжении последних 2 недель наблюдается примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране.

Так, с 1 июня можно открывать спортивные залы и фитнес-центры, но занятия там должны проводиться в группах до 10 человек, а также запрещены занятия для детей до 12 лет.

Также разрешено посещение занятий в высших учебных учреждениях в группах до 10 человек, проведение аттестаций и лабораторных работ, получение документов об образовании и защита диссертаций.

Также для тех, кто приезжает из-за границы или пересекает линию разграничения с временно оккупированными территориями для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО), нет обязательства проходить обсервацию либо самоизоляцию.

Кроме этого, разрешено запустить межобластное автомобильное и железнодорожное сообщение.

Количество пассажиров разрешено в пределах количества сидячих мест в транспорте.

В случае перевозки пассажиров в регион, где перевозки запрещены, разрешается перевозить пассажиров в количестве 50% от полной наполняемости транспорта.

Также гражданам старше 60 лет, которые являются тренерами или представителями спортивных клубов, разрешено принимать участие в организации и проведении спортивных мероприятий.

Однако решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области принимают региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Следующий этап смягчения карантина возможен с 10 июня.

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Тэги: карантин, денис шмыгаль, смягчение

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