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Главная » Мир » Политика
13:51 01 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Диалог между Россией и Украиной на высшем уровне не развивается – Кремль

Динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства, отметил Дмитрий Песков.

Диалог между Россией и Украиной на высшем уровне не развивается, несмотря на наличие контактов. Такая же ситуация наблюдается у Москвы и с Грузией. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия-24.

«Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии – ред.), то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.

Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин поздравляет с каждым праздником народы Украины и Грузии.

«Это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие исторические корни, и народы, которые президент Путин искренне и глубоко уважает», – заверил Песков.

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Тэги: Украина, Россия, диалог

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