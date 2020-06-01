Кому разрешено въезжать в Польшу

Въезд в страну разрешен для водителей грузовиков, студентов и трудовых мигрантов, рассказали в ГПСУ.

Польша расширила список категорий лиц, которые могут въезжать в страну. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в понедельник, 1 июня.

Согласно информации польской стороны, на территорию Польши разрешен въезд:

гражданам Польши;

иностранцам, состоящим в браке или детям (под опекой) граждан Польши;

лицам, имеющим карту поляка;

лицам с дипломатическим рангом и членам их семей;

иностранцам, имеющим право на постоянное или временное проживание в Польше;

иностранцам, имеющим право работать на территории Польши;

лицам, осуществляющим грузовые перевозки;

водителям, осуществляющим грузовые перевозки, которые въехали на территорию Польши на другом виде транспорта;

ученикам и студентам, которые получают образование в Польше;

гражданам государств-членов Европейского союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарии, а также их супругам и детям, проезжающие транзитом (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы).

Представители ГПСУ попросили учитывать эту информацию при планировании поездки в Польшу.

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