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Главная » Украина » Общество
16:50 01 Июня 2020 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Кому разрешено въезжать в Польшу

Въезд в страну разрешен для водителей грузовиков, студентов и трудовых мигрантов, рассказали в ГПСУ.

Польша расширила список категорий лиц, которые могут въезжать в страну. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в понедельник, 1 июня.

Согласно информации польской стороны, на территорию Польши разрешен въезд:

  • гражданам Польши;
  • иностранцам, состоящим в браке или детям (под опекой) граждан Польши;
  • лицам, имеющим карту поляка;
  • лицам с дипломатическим рангом и членам их семей;
  • иностранцам, имеющим право на постоянное или временное проживание в Польше;
  • иностранцам, имеющим право работать на территории Польши;
  • лицам, осуществляющим грузовые перевозки;
  • водителям, осуществляющим грузовые перевозки, которые въехали на территорию Польши на другом виде транспорта;
  • ученикам и студентам, которые получают образование в Польше;
  • гражданам государств-членов Европейского союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарии, а также их супругам и детям, проезжающие транзитом (продолжительностью не более 12 часов с момента пересечения границы).

Представители ГПСУ попросили учитывать эту информацию при планировании поездки в Польшу.

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Тэги: Польша, Госпогранслужба, въезд, выезд

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