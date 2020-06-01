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18:00 01 Июня 2020 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Зеленский возглавил антикоррупционный Нацсовет

Также в состав Нацсовета вошли руководители силовых органов и представители международных организаций.

Президент Владимир Зеленский назначил себя председателем Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Соответствующий указ №207/2020 опубликован в понедельник, первого июня.

Заместителем главы Нацсовета назначен руководитель офиса президента Андрей Ермак. Также в состав включены министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кроме того, в Нацсовет вошли директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук и представители международных организаций.

Отмечается, что члены Национального совета по антикоррупционной политике работают в нем на общественных началах.

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Тэги: коррупция, нацсовет, зеленский

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