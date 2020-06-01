Задержан мужчина, угрожавший подорвать мост Метро в Киеве
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«В 15:20 мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожал взорвать мост Метро, задержали», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за сообщения неизвестного мужчины о минировании перекрыли мост Метро.
После этого в министерстве внутренних дел заявили о начале спецоперации по его задержанию.
Мотивы злоумышленника на данное время не известны.
Советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что задержанный понесет ответственность за угрозу терактом.
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