Задержан мужчина, угрожавший подорвать мост Метро в Киеве

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«В 15:20 мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожал взорвать мост Метро, задержали», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за сообщения неизвестного мужчины о минировании перекрыли мост Метро.

После этого в министерстве внутренних дел заявили о начале спецоперации по его задержанию.

Мотивы злоумышленника на данное время не известны.

Советник министра МВД Антон Геращенко заявил, что задержанный понесет ответственность за угрозу терактом.

Тэги: Киев, террорист