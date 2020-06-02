На BBC покажут сериал про отравление Скрипалей
«Отравления в Солсбери» снят по мотивам истории отравления 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии.
По словам исполнительного продюсера Лоуренса Боуэна, создатели мини-сериала попытались показать эти события через восприятие их непосредственных участников, а не делать из этого «шпионский триллер».
Премьера сериала пройдет 14-16 июня в 21:00 по местному времени.
«Эта история основана на реальных событиях, как обычные люди столкнулись с кризисными событиями, застав беду на пороге своего дома», – говорится в описании к трейлеру сериала.
В фильме снимались актеры Рейф Сполл (пострадавший при расследовании детектив, сержант Ник Бейли), МайАнна Бёринг (погибшая от отравления местная жительница Эймсбери Дон Стерджесс), Анна-Мари Дафф (представитель городского управления Солсбери по вопросам здравоохранения Трейси Дашкевич), Уэйн Сванн (в роли Сергея Скрипаля), Джилл Винтерниц (в роли Юлии Срипаль), а также Наоми Янг, Крис Уилсон и другие.
Покушение, произошедшее 4 марта 2018 года, стало политическим событием, приведшим не только к изменению российско-британских отношений, но и к многочисленным международным санкциям против Кремля.
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