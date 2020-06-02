НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Политика
17:09 02 Июня 2020 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Путин подписал указ, разрешающий применять ядерное оружие

Ядерный потенциал могут применить даже в ответ на удар из неядерного оружия.

Президент России Владимир Путин издал указ об основах российской политики в области ядерного сдерживания. В документе перечислены обстоятельства, позволяющие применение Россией ядерного оружия.

Соответствующий указ российского президента размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры, или когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

При этом ядерный потенциал можно использовать даже в случае нападение на РФ с применением неядерного оружия массового поражения, а также обычного оружия.

Решение о применении ядерного оружия принимается исключительно президентом России.

Источник:

Новости по теме

В Одессе на рынке стрельба – ранены два человека

2 человека получили ранение в результате стрельбы на промтоварном рынке в Одессе.

Донецкий «Спартак» будет играть в чемпионате России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Спартак» из Донецка в новом сезоне будет выступать в высшей лиге чемпионата России.

У премьера Армении обнаружили коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
9-классник с другом убили мужчину на харьковском вокзале, чтобы забрать 3 тысячи гривен

20:05 Украина

Украинского министра назначили ответственным за защиту детей от сексуальной эксплуатации

20:24 Украина

Старейший митрополит РПЦ умер от коронавируса

19:14 Мир

Экс-генпрокурор Луценко потратил 150 тысяч гривен на празднование дня рождения

18:30 Украина

У детей экс-министра нацбезопасности Азербайджана нашли недвижимости на $111 000 000

17:15 Мир

Кому разрешено въезжать в Польшу

16:50 Украина

Задержан мужчина, угрожавший подорвать мост Метро в Киеве

16:07 Украина

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

14:51 Украина

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

10:12 Мир

Поездку Медведчука и Рабиновича в Россию будут расследовать как госизмену

09:04 Украина

Трамп спрятался от протестующих в подземном бункере Белого дома

08:36 Мир

Новости | Слоты