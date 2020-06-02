Путин подписал указ, разрешающий применять ядерное оружие

Ядерный потенциал могут применить даже в ответ на удар из неядерного оружия.

Президент России Владимир Путин издал указ об основах российской политики в области ядерного сдерживания. В документе перечислены обстоятельства, позволяющие применение Россией ядерного оружия.

Соответствующий указ российского президента размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Россия имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры, или когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

При этом ядерный потенциал можно использовать даже в случае нападение на РФ с применением неядерного оружия массового поражения, а также обычного оружия.

Решение о применении ядерного оружия принимается исключительно президентом России.