В футбольном клубе «Карпаты» 25 зараженных коронавирусом

Футбольный клуб «Карпаты» отменил все тренировки и ввел карантин. В клубе 25 заболевших, среди которых 11 футболистов.

Игроки и тренерский штаб «Карпат» прошли тестирование на COVID-19, по результатам которого клуб был вынужден заявить о вспышке коронавируса.

Тесты сдали 65 человек, все, кто оказался инфицированным ознакомились с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков.

«Обращаемся к высшим футбольным инстанциям с просьбой не останавливать поединки текущего сезона. Также обращаемся ко всем без исключений клубам Украины – максимально ответственно отнеситесь к тестированию игроков, тренеров и персонала. От риска заражения не застрахован никто», – говорится в сообщении пресс-службы.

Премьер-лига уже отменила два ближайших матча с участием «Карпат».

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