9-классник с другом убили мужчину на харьковском вокзале, чтобы забрать 3 тысячи гривен
Оба проведут в тюрьме длительный срок.
В Харькове суд приговорил несовершеннолетнего представителя ромской национальности и его друга-армянина к восьми годам лишения свободы каждого за разбойное нападение и избиение до смерти местного жителя.
По данным следствия, преступный дуэт глубокой сентябрьской ночью 2018 года так сильно избили мужчину на железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский», что тот скончался после госпитализации в больницу уже через несколько часов. Причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма.
По словам свидетельницы, работающей в круглосуточном киоске на станции, преступники избивали потерпевшего вдвоем, а потом принялись шарить по карманам. Супруга убитого отметила пропажу 3000 гривен и мобильного телефона – с ними мужчина накануне вышел из дома.
Оба обвиняемых отрицали свою причастность к вменяемым преступлениям, однако улиц для обвинительного приговора хватило с лихвой. Теперь они попробуют обжаловать вердикт в апелляционной инстанции.
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