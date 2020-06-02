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21:00 02 Июня 2020 Просмотров 342   КомментариевКомментарии

10 лет: названы сроки восстановления экономики США

Стимулирующие программы Конгресса лишь «частично смягчат ухудшение экономических условий».

Экономике США нужно около 10 лет на восстановление после коронакризиса и введенными в связи с ним ограничениями. Об этом свидетельствуют оценки Бюджетного управления Конгресса США (CBO).

Согласно прогнозу по экономике на 2020-2030 годы, объем ВВП в реальном выражении за этот период будет на 3%, или 7,9 трлн долларов ниже, чем ожидалось в январе текущего года.

В номинальном выражении ВВП будет ниже на 5,3%, или 15,7 трлн долларов, отмечают в CBO. Разница в показателях реального и номинального ВВП практически полностью отражает ожидаемое замедление инфляции в результате пандемии.
В доклале идет речь, что объем ВВП США не достигнет уровней, прогнозировавшихся CBO в январе, ранее четвертого квартала 2029 года.
Стимулирующие программы совокупным объемом 3,3 трлн долларов, одобренные Конгрессом с марта этого года, лишь «частично смягчат ухудшение экономических условий», ожидают в CBO.

«Мы увидим первоначальный скачок экономической активности просто в результате отмены локдаунов, однако в дальнейшем, я думаю, экономика будет расти медленнее, чем это происходило до пандемии COVID-19″, – отмечает главный экономист по рынкам США BofA Merrill Lynch Мишель Мейер.

Согласно майскому прогнозу CBO, ВВП США в четвертом квартале 2020 года сократится на 5,6% в годовом выражении. До начала пандемии прогнозировался рост на 2,2%.

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Тэги: Экономика, США, карантин, пандемия

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