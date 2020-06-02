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Главная » Украина » Экономика
22:00 02 Июня 2020 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Индекс производства базовых отраслей рухнул на 15,4%

В течение второго месяца карантина в Украине ускорилось падение базовых отраслей экономики, говорится в обзоре Национального банка.

Так, в апреле падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составило 15,4% (по сравнению с 6,3% в марте).

При этом спад в промышленности углубился до 16,2%.

«При этом по областям более высокий уровень заболеваемости COVID-19 коррелировал с более значительным спадом промышленного производства в регионе, вероятно, из-за более строгого соблюдения карантина и региональных различий в структуре промышленности», – говорится в сообщении.

Вторичные эффекты от карантинных ограничений и низкий потребительский спрос углубили спад в производстве потребительских товаров, в том числе пищевых, а также обусловили стремительное падение розничной торговли (до 14,9%).

В НБУ отметили, что из-за карантина впервые в истории практически полностью прекратились пассажирские перевозки (падение на 95,8%).

Спад в базовых отраслях, резкое падение объемов импорта и меньшие объемы транзита газа сказались на ухудшении показателей оптовой торговли и грузооборота.

Кроме того, продолжалось падение в строительстве на фоне ограниченного бюджетного финансирования и сокращения спроса на жилье из-за роста неопределенности.

Источник:
Тэги: кризис, НБУ, падение, карантин

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