Бетонная плита раздавила мужчину в Киеве

Инцидент произошел на территории завода Арсенал. Плита упала на экскаватор, водитель которого скончался.

В Киеве на стройке на улице Московской обрушилась плита, в результате чего погиб водитель экскаватора.

«Смертельное ЧП в Киеве на ул. Московской, 8, завод Арсенал. Плита упала на экскаватор. Погиб водитель. Прибывшие медики констатировали смерть», – говорится в сообщении.

На месте работает Национальная полиция и спасатели ГСЧС.

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