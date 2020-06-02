Бетонная плита раздавила мужчину в Киеве
Инцидент произошел на территории завода Арсенал. Плита упала на экскаватор, водитель которого скончался.
В Киеве на стройке на улице Московской обрушилась плита, в результате чего погиб водитель экскаватора.
«Смертельное ЧП в Киеве на ул. Московской, 8, завод Арсенал. Плита упала на экскаватор. Погиб водитель. Прибывшие медики констатировали смерть», – говорится в сообщении.
На месте работает Национальная полиция и спасатели ГСЧС.
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