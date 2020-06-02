НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
22:30 02 Июня 2020 Просмотров 1232   КомментариевКомментарии

Бетонная плита раздавила мужчину в Киеве

Инцидент произошел на территории завода Арсенал. Плита упала на экскаватор, водитель которого скончался.

В Киеве на стройке на улице Московской обрушилась плита, в результате чего погиб водитель экскаватора.

«Смертельное ЧП в Киеве на ул. Московской, 8, завод Арсенал. Плита упала на экскаватор. Погиб водитель. Прибывшие медики констатировали смерть», – говорится в сообщении.

На месте работает Национальная полиция и спасатели ГСЧС.

Источник:
Тэги: смерть, Киев, стройка

Новости по теме

Выйдут в 30-х: За смертельный разбой брата и сестру приговорили к долгим срокам

Уловом преступников оказались два дешевых мобильных телефона.

В Киеве водитель грузовика умер во время движения

По улице Академика Заболотного в сторону Столичного шоссе образовалась пробка на несколько километров.

В Киеве мужчина упал с моста и скончался

При погибшем никаких документов не обнаружили. На вид ему около 40 лет. На самом мосту нашли только следы от обуви мужчины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Еще одна авиакомпания возобновляет полеты в Украине

23:44  Украина

Бетонная плита раздавила мужчину в Киеве

22:30  Украина

Индекс производства базовых отраслей рухнул на 15,4%

22:00  Украина

10 лет: названы сроки восстановления экономики США

21:00  Мир

Чиновники украли полмиллиарда на строительстве дорог

20:39  Украина

9-классник с другом убили мужчину на харьковском вокзале, чтобы забрать 3 тысячи гривен

20:05  Украина

Мэр Львова зарабатывает в семь раз меньше жены

19:14  Украина

В футбольном клубе «Карпаты» 25 зараженных коронавирусом

18:10  Украина

Путин подписал указ, разрешающий применять ядерное оружие

17:09  Мир

В Одессе на рынке стрельба – ранены два человека

13:41  Украина

Донецкий «Спартак» будет играть в чемпионате России по мини-футболу

12:17  Украина

У премьера Армении обнаружили коронавирус

11:14  Мир

На BBC покажут сериал про отравление Скрипалей

10:12  Мир

Региональный секс-скандал: депутат на сессии горсовета рассматривал блондинку с пышными формами

09:58  Украина

Трамп готов использовать армию США для подавления протестов

09:15  Мир

Украинского министра назначили ответственным за защиту детей от сексуальной эксплуатации

20:24  Украина

Старейший митрополит РПЦ умер от коронавируса

19:14  Мир

9-классник с другом убили мужчину на харьковском вокзале, чтобы забрать 3 тысячи гривен

20:05 Украина

Украинского министра назначили ответственным за защиту детей от сексуальной эксплуатации

20:24 Украина

Старейший митрополит РПЦ умер от коронавируса

19:14 Мир

Экс-генпрокурор Луценко потратил 150 тысяч гривен на празднование дня рождения

18:30 Украина

У детей экс-министра нацбезопасности Азербайджана нашли недвижимости на $111 000 000

17:15 Мир

Кому разрешено въезжать в Польшу

16:50 Украина

Задержан мужчина, угрожавший подорвать мост Метро в Киеве

16:07 Украина

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве

14:51 Украина

Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

10:12 Мир

Поездку Медведчука и Рабиновича в Россию будут расследовать как госизмену

09:04 Украина

Трамп спрятался от протестующих в подземном бункере Белого дома

08:36 Мир

Новости | Слоты