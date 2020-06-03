Более половины американцев считает Трампа расистом

52 процента участников опроса, проведенного Yahoo News и YouGov, назвали президента США Дональда Трампа расистом.

Опрос провели 29-30 мая. Были выбраны 1060 совершеннолетних жителей США, которым задали вопросы в режиме онлайн.

Только 37 процентов участников сказали, что не считают Трампа расистом. Кроме того, 54 процента также заявили, что не желают видеть главу США в Twitter и его высказывания в соцсети; 33 процента сказали, что приветствуют его посты.

Большинству американских граждан не нравится отношение Трампа к расам: 41 процент опрошенных ответил «решительно» и 12 процентов согласились только отчасти.

Отмечается, что во многом на результаты опроса повлияли сторонники Республиканской и Демократической партий. В частности, 86 процентов демократов уверены в расистских наклонностях Трампа. При этом республиканцев, согласившихся с этим высказыванием, всего 13 процентов. За то, что президент США не должен писать свое мнение в Twitter, проголосовали 82 процента опрошенных демократов и только 21 процент республиканцев.

По результатам опроса, чернокожие американцы более уверенно провозглашают Трампа расистом, чем представители белой расы: 74 против 43 процентов. Кроме того, 76 процентов чернокожих граждан проголосовали против активности президента в интернете, среди белых респондентов такой точки зрения придерживаются 48 процентов.

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