В Украине музеи станут филиалами университетов
Парламент поддержал инициативу сделать музеи структурными подразделениями вузов.
3 июня на заседании Верховной Рады 331 голосами был принят за основу законопроект №2588, которым предлагается включить музеи в перечень структурных подразделений высших учебных заведений, а также добавить в перечень основных должностей научно-педагогических работников высших учебных заведений должности «директор музея» и «научный работник музея».
Кроме этого, данный документ предусматривает замену термина «высшее учебное заведение» на термин «учреждение высшего образования».
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