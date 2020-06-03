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Главная » Украина » Общество
14:30 03 Июня 2020 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В Украине музеи станут филиалами университетов

Парламент поддержал инициативу сделать музеи структурными подразделениями вузов.

3 июня на заседании Верховной Рады 331 голосами был принят за основу законопроект №2588, которым предлагается включить музеи в перечень структурных подразделений высших учебных заведений, а также добавить в перечень основных должностей научно-педагогических работников высших учебных заведений должности «директор музея» и «научный работник музея».

Кроме этого, данный документ предусматривает замену термина «высшее учебное заведение» на термин «учреждение высшего образования».

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Тэги: Украина, университеты, музей

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