На пять дней раньше в Украине снова смягчили карантин

С 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина. Так, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей внутри заведения, а люди старше 60 лет – не соблюдать режим самоизоляции.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, с 5 июня заведения общепита смогут принимать посетителей в помещении при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Также будет разрешено проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при соблюдении дистанции между участниками в 1,5 метра, а в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.

Кроме того, Кабмин разрешил лицам, которые достигли 60-летнего возраста, не соблюдать условия самоизоляции.

Однако будет ограничена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также разрешена аккредитация образовательных программ в дистанционном режиме.

В то же время, разрешена перевозка пассажиров легковыми автомобилями до 5 человек одновременно включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Также с 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.