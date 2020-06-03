На пять дней раньше в Украине снова смягчили карантин
С 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина. Так, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей внутри заведения, а люди старше 60 лет – не соблюдать режим самоизоляции.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе заседания Кабинета министров.
По его словам, с 5 июня заведения общепита смогут принимать посетителей в помещении при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Также будет разрешено проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при соблюдении дистанции между участниками в 1,5 метра, а в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 квадратных метров.
Кроме того, Кабмин разрешил лицам, которые достигли 60-летнего возраста, не соблюдать условия самоизоляции.
Однако будет ограничена работа учреждений оздоровления и отдыха детей, а также разрешена аккредитация образовательных программ в дистанционном режиме.
В то же время, разрешена перевозка пассажиров легковыми автомобилями до 5 человек одновременно включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).
Также с 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное.
Новости по теме
Парламент поддержал инициативу сделать музеи структурными подразделениями вузов.
Парламент решил обязать пешеходов использовать светоотражающие элементы в темное время суток.
В городе Санта-Моника один из демонстрантов напал на репортера «Голоса Америки» Кристину Шевченко, которая снимала сюжет для программы.