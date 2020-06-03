В Испании одинокий мужчина живет в 27-этажном доме

Настоящим домом для испанца стал отель, в котором кроме него никого нет.

Гостиница W на набережной Барселоны – элитный отель. Правда, в нем никто не живет, кроме смотрителя – Даниеля Ортоньеза.

Из-за вспышки коронавируса, довольно сильно сказавшейся на Испании, в гостинице не осталось ни постояльцев, ни прислуги. Владельцы попросили присмотреть за 27-этажным отелем Оротоньеза, и он согласился.

Среди прочих обязанностей смотрителя – регудярно спускать воду из 1400 кранов. А все потому, что в противном случае из-за жары в водопроводе размножаются бактерии легионеллы, которые живут в воде выше 35 градусов и особенно сильно размножаются, если вода застаивается.

Также мужчина самостоятельно себе готовит и стирает: «Немного странно наблюдать, как несколько носков кружатся в стиральной машине огромной прачечной, но у меня было много времени привыкнуть».

Развлечений в отеле немного, поэтому, во время активной борьбы с Covid-19 Ортоньез решил выразить благодарность врачам — и включил свет в номерах, чтобы «нарисовать» на окнах сердце.

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