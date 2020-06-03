Штрафы для водителей увеличатся

Для большинства владельцев авто суммы от 255 грн до 510 грн не являются большими расходами, считают в МВД.

Ответственность водителей за неоднократное превышение допустимой скорости будет повышаться. Об этом в среду, 3 июня, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге.

По его словам, с этой целью министерство разработало законопроект об ужесточении наказания за нарушение скоростного режима и планирует внести его на рассмотрение Верховной Рады.

«Граждане, которые постоянно превышаются скорость, не только будут оплачивать штрафы. Если накапливаются штрафы – например, 10 или 15 за месяц, – такой водитель лишается прав и должен повторно сдавать экзамен», – уточнил Геращенко.

Он также отметил, что для людей с большими доходами штрафы в 255 или 510 грн – не такие уж и большие средства.

«У нас есть рекордсмен, который за два дня 14 раз превысил скорость, еще один превысил 13 раз, еще три – по 11 раз. У таких лиц должны отбирать права», – подчеркнул замглавы МВД.

Он также сообщил, что с 1 июня штрафы за превышение скорости уже заплатили 128 человек, которые зарегистрированы в электронном кабинете водителя.

Геращенко уточнил, что за первый день работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД было зарегистрировано 68 999 нарушений, во второй день их число снизилось до 46 827.

«С 1 июня запущена система автоматической видеофиксации нарушений ПДД – это 50 камер, которые поставлены в Киеве и области. Эти камеры начали фиксировать превышение скорости, и у нас уже есть определенные результаты. В настоящее время уже могу сказать, что водители не смогут теперь безнаказанно превышать скорость», – заявил замглавы МВД.

Ряд нарушителей превышал скорость значительно, создавая опасность на дорогах, подчеркнул он «Нашими камерами зафиксировано в первый день 76 фактов, когда люди ездили на скорости более 170 км/ч. «Рекордсмен» поставил рекорд в 210 км/ч. Эти нарушители будут у нас на особом контроле, они будут платить штрафы 510 грн за превышение скорости более 50 км/ч, и мы будем контролировать само получение писем и именно людьми», – сказал Геращенко.

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