Страны ОПЕК не выполнили сделку по сокращению добычи нефти
Из-за невыполнения условий сделки может быть сорвано продление ограничений. Продолжаются споры вокруг даты встречи.
Страны ОПЕК выполнили сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в мае на 75%.
Отмечается, что сделка была провалена, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства. «Ирак за все время действия соглашения ни разу его не исполнил, хотя обещал. Нигерия в свою очередь лучше исполняла обязательства», – говорится в сообщении.
В то же время, Bloomberg пишет, что перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на 4-5 июня оказался под вопросом.
По данным издания, представители РФ и Саудовской Аравии заявили остальным участникам соглашения, что и на следующей неделе встреча может не состояться, если все страны, в том числе Ирак и Нигерия твердо не пообещают соблюдать свои квоты по сокращению добычи.
Отмечается, что министры не хотят собираться, пока вопрос исполнения не будет решен. На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ – на 10 июня. Если эти встречи по изменению условий сделки не состоятся, участники ОПЕК+ смогут постепенно отменять ограничения по добыче с июля.
В свою очередь, ТАСС пишет, что Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи нефти в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке.
Источник издания Дсообщил, что в графике на 4 июня стоит только техническая встреча, на которой представители министерств обсудят «влияние пандемии коронавируса на рынок нефти, подведут прогнозы на предстоящие месяцы».
Новости по теме
Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала в цене до $34,55 за баррель, а баррель WTI теперь стоит $32,59.
Министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Страны-участницы соглашения ОПЕК+ согласовали увеличение уровня добычи нефти. Уровень будет поднят на один миллион баррелей в сутки.