Страны ОПЕК не выполнили сделку по сокращению добычи нефти

Из-за невыполнения условий сделки может быть сорвано продление ограничений. Продолжаются споры вокруг даты встречи.

Страны ОПЕК выполнили сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в мае на 75%.

Отмечается, что сделка была провалена, поскольку Ирак и Нигерия не полностью выполнили свои обязательства. «Ирак за все время действия соглашения ни разу его не исполнил, хотя обещал. Нигерия в свою очередь лучше исполняла обязательства», – говорится в сообщении.

В то же время, Bloomberg пишет, что перенос встречи министров ОПЕК и ОПЕК+ на 4-5 июня оказался под вопросом.

По данным издания, представители РФ и Саудовской Аравии заявили остальным участникам соглашения, что и на следующей неделе встреча может не состояться, если все страны, в том числе Ирак и Нигерия твердо не пообещают соблюдать свои квоты по сокращению добычи.

Отмечается, что министры не хотят собираться, пока вопрос исполнения не будет решен. На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ – на 10 июня. Если эти встречи по изменению условий сделки не состоятся, участники ОПЕК+ смогут постепенно отменять ограничения по добыче с июля.

В свою очередь, ТАСС пишет, что Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи нефти в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке.

Источник издания Дсообщил, что в графике на 4 июня стоит только техническая встреча, на которой представители министерств обсудят «влияние пандемии коронавируса на рынок нефти, подведут прогнозы на предстоящие месяцы».

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