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Главная » Мир » Политика
18:15 03 Июня 2020 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Главный эпидемиолог Швеции признал, что карантин стоило ввести раньше

Ранее страна отказалась от жестких ограничительных мер, но в итоге смертность оказалась слишком высокой.

Швеции нужно было применить более жесткую стратегию реакции на пандемию. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью Sveriges Radio в среду, 3 июня.

«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», – сказал Тегнелл.

Эпидемиолог подчеркнул, что Швеции стоило дополнить введенные ограничения другими мерами, так как в стране произошло слишком много преждевременных смертей, и это можно было предотвратить.

«Был способ помешать этому», – продолжил эксперт.

В то же время Тегнелл считает неправильным вводить все меры сразу, как это сделали другие страны, так как это не позволяет понять, какие из них были эффективны, а какие бесполезны.

«Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают снимать по одному, и, может, отчасти поймем, что именно мы могли сделать дополнительно, не закрывая общество полностью», – подытожил эпидемиолог.

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Тэги: смертность, швеция, карантин, covid-19

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