Главный эпидемиолог Швеции признал, что карантин стоило ввести раньше
Ранее страна отказалась от жестких ограничительных мер, но в итоге смертность оказалась слишком высокой.
Швеции нужно было применить более жесткую стратегию реакции на пандемию. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью Sveriges Radio в среду, 3 июня.
«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», – сказал Тегнелл.
Эпидемиолог подчеркнул, что Швеции стоило дополнить введенные ограничения другими мерами, так как в стране произошло слишком много преждевременных смертей, и это можно было предотвратить.
«Был способ помешать этому», – продолжил эксперт.
В то же время Тегнелл считает неправильным вводить все меры сразу, как это сделали другие страны, так как это не позволяет понять, какие из них были эффективны, а какие бесполезны.
«Возможно, мы узнаем это сейчас, когда ограничения начинают снимать по одному, и, может, отчасти поймем, что именно мы могли сделать дополнительно, не закрывая общество полностью», – подытожил эпидемиолог.
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