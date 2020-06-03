Экс-легионер «Динамо» заявил, что расизма в Украине нет

Бывший легионер киевского «Динамо» Тайе Тайво рассказал, что он никогда не сталкивался с расизмом в Украине.

«Сталкилався ли с расизмом? Что? О нет-нет-нет. В Украине – нет. Футболисты всегда шутят, это другое. Это может быть уместно от товарища по команде, но не от людей, которых ты не знаешь. К счастью, в Киеве я никогда не сталкивался с расизмом», – сказал 35-летний нигериец.

Тайво выступал за «Динамо» в сезоне 2012-13, проведя за столичный клуб 20 поединков.

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