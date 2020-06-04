НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
10:01 04 Июня 2020 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

Форвард мадридского «Реала» дал согласие на переход в «Милан»

Клубы договорились о двухгодичной аренде серба Луки Йовича с последующим его выкупом итальянцами за 40 млн евро.

Лука перешел в мадридский клуб из «Айнтрахта» летом 2019 года за 70 млн евро. В нынешнем сезоне Йович отыграл 24 матча, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

В марте руководство »Реала» было крайне раздражено тем фактом, что Йович нарушил правила карантина и вернулся на родину в Сербию, несмотря на то, что должен был находиться в Испании в течение 14 дней.

Источник:
Тэги: футбол, Реал

Новости по теме

От коронавируса умер бывший футболист «Реала»

В Испании от коронавируса умер известный футболист мадридского «Реала» Грегорио (Гойо) Бенито. Клуб выразил соболезнование семье покойного.

Бывший президент мадридского «Реала» умер от коронавируса

Лоренсо Санс был боссом «Реала» с ноября 1995 по июль 2000 года. После него эту должность занял нынешний президент клуба Флорентино Перес.

Роналду сожалеет, что ушел из «Реала»

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Трансфер португальского форварда обошёлся черно-белым в 117 миллионов евро.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты