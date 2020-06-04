Форвард мадридского «Реала» дал согласие на переход в «Милан»

Клубы договорились о двухгодичной аренде серба Луки Йовича с последующим его выкупом итальянцами за 40 млн евро.

Лука перешел в мадридский клуб из «Айнтрахта» летом 2019 года за 70 млн евро. В нынешнем сезоне Йович отыграл 24 матча, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

В марте руководство »Реала» было крайне раздражено тем фактом, что Йович нарушил правила карантина и вернулся на родину в Сербию, несмотря на то, что должен был находиться в Испании в течение 14 дней.

Тэги: футбол, Реал