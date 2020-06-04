Экс-глава Пентагона осудил Трампа и поддержал протестующих

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис осудил действия президента Дональда Трампа, обвинив его в попытке расколоть страну.

«Дональд Трамп – первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ – даже не претендует на это. Вместо этого он пытается расколоть нас. Мы являемся свидетелями последствий трех лет этих преднамеренных действий. Мы наблюдаем последствия трех лет без зрелого руководства. Мы можем объединиться без него, опираясь на сильные стороны нашего гражданского общества. Это будет непросто, как показали последние несколько дней, но мы в долгу перед нашими согражданами, прошлым поколениям, которые проливали кровь, чтобы защитить наши обещания, и перед нашими детьми», – говорится в заявлении Мэттиса, опубликованном в журнале Atlantic.

Мэттис поддержал протестующих, осудил использование военной силы, назвав это издевательством над Конституцией.

В ответ президент охарактеризовал Маттиса как «переоцененного генерала» и сказал, что рад, что покинул этот пост, сообщает BBC.

Маттис подал в отставку с поста министра обороны в 2018 году после того, как Трамп решил вывести войска из Сирии.

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