В Украине объявлена война ворам

Верховная Рада определила в Уголовном кодексе понятия «вор в законе» и «преступное сообщество».

За принятие законопроекта №2513 в целом проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно документу, «вором в законе» определено лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организовывает деятельность преступного сообщества или является его участником.

«Преступное сообщество» – это устойчивое иерархическое объединение пяти и более лиц, участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является «вор в законе».

Организатор преступного сообщества в соответствии с документом подлежит уголовной ответственности за все совершенные сообществом преступления, а другие участники – за те, в подготовке или совершении которых они принимали участие.

Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, а участие в преступной организации – лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями и участие в преступной организации должностным лицом с использованием служебного положения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководство таким сообществом наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями и участие в преступной организации, создание преступного сообщества, совершенные лицом, осуществляющим преступное влияние или являющимся лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Освобождается от уголовной ответственности лицо, кроме организатора или руководителя преступной организации, за совершение преступления, если оно до сообщения ему о подозрении в совершении такого преступления добровольно сообщило о создании преступной организации или участии в ней и активно способствовало ее раскрытию.

Под преступным влиянием подразумеваются любые действия лица, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, способствует, побуждает, координирует или осуществляет иное воздействие на преступную деятельность, организует или непосредственно осуществляет распределение средств, имущества или других активов (доходов от них), направленных на обеспечение такой деятельности.

При этом умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния при отсутствии признаков руководства или участия в преступной организации или сообществе наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния, совершенное повторно в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах или учреждениях исполнения наказаний наказываются лишением свободы от 9 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния, совершенное повторно в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах или учреждениях, совершенные лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, организация или содействие в проведении преступного собрания представителей преступных организаций или организованных групп или лиц, осуществляющих преступное влияние, для планирования совершения преступления, материального обеспечения или координации преступной деятельности, в том числе распределения доходов, полученных преступным путем, или сфер преступного влияния, а также участие в таком собрании, в том числе с использованием средств связи, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Освобождается от уголовной ответственности лицо, кроме организатора преступного собрания, за организацию и содействие в проведении преступного собрания, если оно до сообщения ему о подозрении в совершении этого преступления добровольно сообщило об этом, а также активно способствовало его раскрытию.

При этом обращение к лицу, которое заведомо для виновного может осуществлять преступное влияние, в том числе к «вору в законе», с целью применения им такого воздействия наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без нее.

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