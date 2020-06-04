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21:30 04 Июня 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Картины Порошенко останутся в музее

Выставленную коллекцию бывшего президента арестовали, но она останется на хранении в музее.

Картины экс-президента, нардепа от Евросолидарности Петра Порошенко останутся в музее Ивана Гончара, сообщил в четверг, 4 июня, исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов.

«Картины арестованы и находятся на ответственном хранении в музее. Мы не видим оснований, чтобы их изымать», – сказал он.

В том числе, этого не будут делать, чтобы не устраивать пиар-акцию для Порошенко.

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Тэги: Порошенко, картины, ГБР

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