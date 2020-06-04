Картины Порошенко останутся в музее
Выставленную коллекцию бывшего президента арестовали, но она останется на хранении в музее.
Картины экс-президента, нардепа от Евросолидарности Петра Порошенко останутся в музее Ивана Гончара, сообщил в четверг, 4 июня, исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов.
«Картины арестованы и находятся на ответственном хранении в музее. Мы не видим оснований, чтобы их изымать», – сказал он.
В том числе, этого не будут делать, чтобы не устраивать пиар-акцию для Порошенко.
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Бывший президент не пришел в ГБР из-за того, что повестки были вручены ненадлежащим образом, утверждают его адвокаты.
Экс-президента хотят допросить по делу о возможной контрабанде коллекции картин, а также по факту возможного незаконного использования специальных технических средств.
Экс-президент снова прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.