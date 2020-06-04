Аферистов, которые требовали миллион за пост губернатора, арестовали

Злоумышленники требовали взятки за якобы назначение на руководящие должности. Их могут выпустить под залог.

В Харькове суд избрал меру пресечения двум аферистам, которые предлагали за взятку руководящие должности в органах власти. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Суд избрал обоим содержание под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 4 млн грн – одному и 3,5 млн грн – другому», – говорится в сообщении.

Установлено, что мошенники, выдавая себя за влиятельных лиц, пообещали одной из жертв помочь в лоббировании интересов и избрании в качестве кандидата в народные депутаты Украины от одной из политических партий на внеочередных парламентских выборах на 179 одномандатному избирательному округ.

За предоставление таких «услуг» злоумышленники потребовали от женщины 60 тысяч долларов якобы для передачи их в качестве взятки высшим должностным лицам государства за депутатский мандат. Деньги они получили и, таким образом, обманули жертву.

В прокуратуре также рассказали о случае, когда аферисты пообещали другому гражданину помочь в назначении на должность губернатором Харьковской области.

За предоставление таких «услуг» они потребовали от гражданина 1 млн долларов. Указанные средства якобы предназначались для передачи их в качестве неправомерной выгоды высшим должностным лицам государства. В действительности же фигуранты намеревались присвоить эти средства.

Еще одной своей жертве они пообещали помочь в назначении на должность председателя налоговой службы в Харьковской области, потребовав вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.

Правоохранители задержали фигурантов при получении первой части взятки в сумме 150 тысяч долларов.

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