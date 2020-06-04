Укрзализныця добавила пять поездов на праздники
Поезда будут ежедневно курсировать с 5 по 9 июня. С учетом карантинных ограничений билеты будут продаваться на 50% мест.
На Троицу Укрзализныця назначила дополнительные региональные поезда, которые будут курсировать ежедневно в период с 5 по 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в четверг, 4 июня.
Региональные поезда будут курсировать по пяти направлениям:
- №864 / 866 Неданичи, Чернигов – Киев-Волынский;
- №884 / 883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский;
- №888 / 887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов;
- №896 / 895 Киев-Волынский – Конотоп, Шостка – Киев-Волынский.
- №880 / 882 Киев-Волынский – Славутич – Фастов.
Кроме того, билеты на поезда будут продаваться на 50% мест в связи с карантинными мерами.
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Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах в соответствии с постановлением Кабинета министров.
Большинство новых поездов будут курсировать в популярном среди туристов западном направлении. Почти все они – быстрые и ускоренные поезда.
Дополнительные поезда будут ходить из Киева до Ивано-Франковска, Рахова, Хмельницкого и Ужгорода.