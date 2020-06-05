На священника РПЦ завели дело за экстремизм

Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») по Свердловской области обнаружил в проповедях схиигумена Сергия признаки экстремизма.

Материалы в отношении священнослужителя переданы в прокуратуру. По версии правоохранителей, содержание проповедей Сергия подпадает под административную статью о «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства».

Во время проповеди 25 апреля Сергий раскритиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина, заявив, что это делалось под давлением «богоборческих властей», духовным руководством вместе с «предтечами Антихриста».

Свои заявления он сопровождал антисемитскими выпадами. Сергий утверждал, что пандемия коронавируса был придумана для «чипизации населения».

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумена Сергия в служении.

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