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10:20 05 Июня 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Суд в Крыму отправил свидетеля Иеговы в тюрьму на шесть лет

Верховный суд Крыма приговорил жителя Ялты Артема Герасимова к шести годам лишения свободы за участие в деятельности «Свидетелей Иеговы».

Суд первой инстанции в марте признал Герасимова виновным по ст.282.2 Уголовного кодекса России – организация деятельности экстремистской организации. Тогда ему присудили штраф в размере 400 тысяч рублей (около 150 тысяч гривен). Апелляционная инстанция признала это наказание недостаточным и заменила его на реальный срок – шесть лет заключения.

Такой же приговор в марте вынесли по аналогичному делу против Сергея Филатова из Джанкоя.

Помимо этого в августе 2019 года сотрудники ФСБ задержали и впоследствии предъявили обвинение по ч.1 ст.282.2 УК РФ еще одному свидетелю Иеговы из Севастополя Виктору Сташевскому. На данный момент состоялось предварительное судебное заседание по его делу в Гагаринском районном суде Севастополя.

26 мая 2020 года российские силовики произвели обыски в домах свидетелей Иеговы в городе Керчь. Спустя несколько дней было возбуждено уголовное дело по статьей 282.2 УК РФ в отношении местного жителя Артема Шаблия.

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Тэги: свидетели Иеговы

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