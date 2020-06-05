Что делать с ОСАГО при продаже авто

В Украине бумажный или электронный полис ОСАГО привязывается к конкретному автомобилю, а не к водителю. Связь сохраняется даже при смене владельца, но только с согласия прежнего хозяина.

Страхователь должен решить, что делать с автогражданкой после продажи: отдать, продать или досрочно расторгнуть договор со страховой компанией.

Вариант 1: отдать или продать

Держатель договора ОСАГО может передать или продать документ новому собственнику авто. В этом случае вместе со страховкой покупателю транспортного средства автоматически перейдут все права и обязанности страхователя. Об этом говорит статья 20 Закона об ОСАГО. Договор продолжит действовать до окончания годового срока.

Исправлять ФИО не нужно, поскольку полис защищает автогражданскую ответственность любого водителя обеспеченного автомобиля. Если у страховщика или полиции возникнут сомнения, паспорт транспортного средства (ПТС) поможет доказать связь между застрахованным авто и новым владельцем.

Когда имеет смысл отдать или продать автогражданку:

до окончания срока действия страховки осталось менее 60 дней;

вы уже попадали в ДТП по своей вине и использовали полис для урегулирования страховых случаев;

к старому авто была привязана бумажная страховка, а для нового вы хотите купить е-ОСАГО на https://uniqa.ua/ или в другой страховой компании;

некогда или не хочется ехать в офис страховщика для расторжения договора.

Важно: сообщите покупателю о наличии действующей страховки, даже если не собираетесь ее отдавать. Предупредите, чтобы он сообщил об этом страховщику при оформлении ОСАГО в офисе или онлайн. Эта обязанность предусмотрена статьей 17 (пункт 17.3) Закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных ТС.

Вариант 2: расторгнуть договор со страховой компанией

Бывший автовладелец сможет досрочно расторгнуть договор со страховщиком, если до окончания срока действия осталось более 30 дней. Для этого достаточно посетить офис и написать заявление. При себе необходимо иметь оригинал полиса или смартфон/планшет с сохраненной в памяти электронной страховкой ОСАГО. Менеджер страховой компании заберет бумажный документ и аннулирует его, изменив статус в базе МТСБУ.

Если с момента оформления полис так и не использовался по назначению, можно вернуть часть страховой премии за оставшийся период. При расчете менеджер разделит стоимость автогражданки на 365 и умножит на количество оставшихся дней. Из полученной суммы будут вычтены расходы на ведение дела, которые не должны составлять более 20%.

Когда имеет смысл расторгнуть договор:

до окончания срока осталось 2 или более месяцев;

новый владелец хочет оформить электронное ОСАГО и непременно на свое имя;

на машину оформлена автоцивилка онлайн, а покупатель признает страховку только на бумажном бланке;

покупатель готов принять автогражданку в дар, но не хочет платить;

автовладелец живет в другом городе: если в ПТС и полисе будут указаны разные адреса, договор будет считаться недействительным;

автовладельцу не нужна страховка ОСАГО, поскольку он является инвалидом войны или I группы либо участником боевых действий.

Важно: правила досрочного расторжения договора автострахования зафиксированы в статье 18 Закона об ОСАГО. Страхователь может прекратить действие страховки как после продажи авто, так и после угона или уничтожения ТС. Договор расторгается по письменному требованию без объяснения причины.

Тэги: осаго