Допрыгался! НАПК вызывает скандального пособника русского мира Илью Киву для объяснений
Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило скандального пособника русского мира, одиозного нардепа Илью Киву для дачи объяснений.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
«НАПК приглашает четыре человека для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», – говорится в сообщении.
Так, для дачи объяснений в агентство пригласили народного депутата Илью Киву, судью хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко, прокурора отдела Офиса генерального прокурора Ярослава Туровского и экс-следователя ГБР Юрия Густякова.
«При наличии оснований – будет составлен протокол об административных правонарушениях», – отметили в Нацагентстве.
В НАПК также напомнили, что неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
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