Вице-премьер Финляндии подала в отставку после скандала

32-летняя заместитель премьер-министра и министр финансов Катри Кулмуни заявила сегодня, что должна нести политическую ответственность.

Катри Кулмуни (слева) и Санна Марин



Журнал Suomen Kuvalehti опубликовал информацию о том, что министр потратила бюджетные средства на подготовку к публичным выступлениям. Стало известно, что агентство Tekir Oy выставило счет Министерству экономики и занятости и Министерству финансов на сумму 56203 евро за проведение тренингов в течение шести месяцев, сообщает BBC.

«Я пришла к выводу, что не могу оставаться членом правительства», – сказала Катри Кулмуни журналистам. И обещала вернуть деньги.

Катри Кулмуни была самым молодым министром в правительстве, заместителем премьер-министра с 12 сентября 2019 года.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин приняла отставку, написав в Twitter: «Я поддерживаю решение Катри, которое, безусловно, было трудным».

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