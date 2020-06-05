В США создана вакцина от COVID-19 и готова к испытаниям на пациентах
Впереди клинические испытания, о сроках завершения которых президент США ничего не сказал.
Вакцина от коронавируса создана в США и готова к испытаниям на пациентах. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.
«Огромный успех достигнут в отношении вакцин. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность», – сказал он.
По словам Трампа, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавируса.
«По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. В отношении лекарств у нас все замечательно», – заявил он.
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