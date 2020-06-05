НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
20:40 05 Июня 2020 Просмотров 98   КомментариевКомментарии

В США создана вакцина от COVID-19 и готова к испытаниям на пациентах

Впереди клинические испытания, о сроках завершения которых президент США ничего не сказал.

Вакцина от коронавируса создана в США и готова к испытаниям на пациентах. Об этом в пятницу, 5 июня, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Огромный успех достигнут в отношении вакцин. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность», – сказал он.

По словам Трампа, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавируса.

«По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. В отношении лекарств у нас все замечательно», – заявил он.

Источник:
Тэги: США, вакцина, Трамп

Новости по теме

Трамп готов использовать армию США для подавления протестов

Президент США пообещал направить войска в штаты, где местные власти откажутся от жестких мер, и «быстро решить проблему за них».

У Белого дома столкновения с протестующими

Трамп наблюдал из Белого дома за противостоянием его охраны с протестующими. Все больше американских городов охватывают волнения после гибели мужчины при задержании.

В США успешно протестировали вакцину от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты