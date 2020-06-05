Нацбанк увеличил скупку валюты в шесть раз
Впервые с марта сальдо валютных операций НБУ на межбанковском рынке оказалось положительным.
Национальный банк увеличил покупку валюты на межбанковском рынке за 1-5 июня в 5,7 раза по сравнению с предыдущей неделей, до $410,7 млн. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил НБУ.
За отчетную неделю Нацбанк не продавал валюту на межбанке. Всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $3,141 млрд и продал на $2,793 млрд.
Таким образом чистая покупка валюты Нацбанком составила $347,5 млн. По итогам первой недели июня впервые с марта сальдо валютных операций НБУ на межбанке стало положительным.
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