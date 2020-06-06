Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Бывший вице-президент США получил достаточное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на выборах от Демократической партии.

В пятницу Джо Байден официально объявил о выдвижении кандидатом в президенты, сообщает Associated Press.

Бывший вице-президент фактически был лидером партии с тех пор, как его последний соперник на первичных выборах Берни Сандерс завершил свою кампанию в апреле.

По результатам первичных выборов у Байдена 1993 голоса. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования, ему необходимо было заручиться поддержкой 1991 делегата.

При этом праймериз демократов еще будут проведены в восьми штатах и на трех территориях США.

В своем заявлении Байден отметил, что для него было честью соревноваться «с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия».

Джозефу Байдену 77 лет. Прежде чем стать вице-президентом в администрации президента Барака Обамы, он 36 лет был сенатором. В выборах президента Байден принимает участие третий раз.

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