На заправке под Житомиром избили нардепа от «Слуги народа»
Били до потери сознания.
Как сообщают местные СМИ, ночью 5 июня на автозаправке ОККО у села Заречаны под Житомиром подрались двое мужчин. Житомир.info пишет, что один из участников драки – нардеп от «Слуги народа» Юрий Заславский.
Во время драки Заславский упал и потерял сознание. Депутат получил ссадины и царапины на лице. От госпитализации он отказался, хотя получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела полиции.
Юрий Заславский – 1982 года рождения. На момент избрания народным депутатом был директором «Макрус ЛТД» (занимается розничной торговлей фармацевтическими товарами в специализированных магазинах). Проживает в Хмельницком.
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