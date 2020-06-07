На заправке под Житомиром избили нардепа от «Слуги народа»

Били до потери сознания.

Как сообщают местные СМИ, ночью 5 июня на автозаправке ОККО у села Заречаны под Житомиром подрались двое мужчин. Житомир.info пишет, что один из участников драки – нардеп от «Слуги народа» Юрий Заславский.

Во время драки Заславский упал и потерял сознание. Депутат получил ссадины и царапины на лице. От госпитализации он отказался, хотя получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела полиции.

Юрий Заславский – 1982 года рождения. На момент избрания народным депутатом был директором «Макрус ЛТД» (занимается розничной торговлей фармацевтическими товарами в специализированных магазинах). Проживает в Хмельницком.

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