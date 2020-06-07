Зеленский поздравил украинцев с Троицей и призвал не ссориться

В воскресенье, 7 июня, христиане восточного обряда отмечают праздник Святой Троицы. Праздник отмечают ежегодно на 50 день после Пасхи, поэтому его также называют Пятидесятницей.

В этот день верующие украшают свои дома ветками березы, любыстком, аиром, мятой, чебрецом, полынью. Поэтому Троицу еще называют «зеленым» праздником.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Троицей. Поздравление он обнародовал на Facebook. Он призвал украинцев не ссориться, не держать на кого-то зла и не завидовать.

«Каждый будет отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет чествовать память родных, которых уже нет», — написал Зеленский.

Тэги: Троица