Скрипали под другими именами переехали в Новую Зеландию

Об этом 7 июня сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на неназваных высокопоставленных представителей правительства.

Собеседники издания рассказали, что Сергею Скрипалю и его дочери Юлии была оказана поддержка, чтобы они начали новую жизнь.

По сведениям источников, до этого Скрипали более года прожили в доме, подобранном службой внешнеполитической разведки Великобритании MI6.

Напомним, бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Они едва остались в живых. Лондон обвиняет Москву в организации покушения, Москва категорически отвергает эти обвинения.

В сентябре британская полиция назвала имена и показала фото подозреваемых в отравлении – они являются сотрудниками Главного разведуправления РФ.

Тэги: отравление Скрипалей