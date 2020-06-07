Скрипали под другими именами переехали в Новую Зеландию
Об этом 7 июня сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на неназваных высокопоставленных представителей правительства.
Собеседники издания рассказали, что Сергею Скрипалю и его дочери Юлии была оказана поддержка, чтобы они начали новую жизнь.
По сведениям источников, до этого Скрипали более года прожили в доме, подобранном службой внешнеполитической разведки Великобритании MI6.
Напомним, бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Они едва остались в живых. Лондон обвиняет Москву в организации покушения, Москва категорически отвергает эти обвинения.
В сентябре британская полиция назвала имена и показала фото подозреваемых в отравлении – они являются сотрудниками Главного разведуправления РФ.
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«Отравления в Солсбери» снят по мотивам истории отравления 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии.
Сотрудники ГРУ, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, возможно, в 2014 году провели три дня в районе Франкфурта-на-Майне.
По данным британских спецслужб, президент России Владимир Путин, вероятно, лично одобрил покушение на Скрипалей, но у полиции нет достаточных доказательств.