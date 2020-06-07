Главный раввин России подхватил коронавирус
Берл Лазар заразился коронавирусом. В настоящий момент Лазар находится под наблюдением врачей, заявили в пресс-службе.
«У раввина Лазара диагностирован коронавирус, он находится под наблюдением врачей», – говорится в сообщении.
В пресс-службе главного раввина сообщили, что состояние его здоровья «не вызывает особых опасений».
Федерация еврейских общин России временно закрыла синагоги по всей стране 24 марта, когда инфекция еще только начинала распространяться.
Общее число заразившихся коронавирусом в России 7 июня превысило 467 тысяч. Зафиксировано 5859 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19
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