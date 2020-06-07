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Главная » Украина » Общество
21:30 07 Июня 2020 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

В Польшу прибыли два самолета с украинцами

После прохождения двухнедельной обсервации в центре отдыха недалеко от города Лович Лодзинского воеводства их доставят к местам работы по всей Польше.

В варшавский аэропорт имени Шопена в субботу, 6 июня, прибыли два самолета украинской авиакомпании МАУ, которые привезли в Польшу 186 трудовых мигрантов из Украины, сообщает Укринформ.

После прохождения двухнедельной обсервации в центре отдыха недалеко от города Лович Лодзинского воеводства их доставят к местам работы по всей Польше.

«Мы перевезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже заключены долгосрочные трудовые контракты?, — заявил владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

По его словам, перевозка украинцев двумя самолетами была вынужденным шагом, поскольку 29 мая Совет министров Польши издал распоряжение, что на борту всех воздушных транспортных средств теперь можно перевозить такое количество пассажиров, которое занимает не более половины от максимального количества посадочных мест.

Кириченко отметил, что, несмотря на убытки от организации двух чартеров, компания все же пошла на это, чтобы выполнить свои обязательства перед украинскими заробитчанами и польскими предприятиями.
Все прибывшие украинские заробитчане обеспечены полной медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

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Тэги: украинцы, Польша, самолет

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