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16:07 08 Июня 2020 Просмотров 134   КомментариевКомментарии

Еще один мост обвалился под фурой с прицепом

Невысокий мост обрушился под фурой с прицепом. Пользователи сети оценили ее вес в 80 тонн.

В Николаевской области под фурой с прицепом обвалился мост. Об этом сообщается в Facebook-группе Водители АТБ Украины.

На опубликованном фото видно, что фура после обрушения конструкции частично съехала в реку.

«Чей следующий? На Николаевщине», – написал пользователь Facebook Виталий Машталир.

«О, это серьезный пассажир, тонн 80″, – отметил пользователь Виталий Михайлович.

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Тэги: мост, обрушение, Николаевская область, фура

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