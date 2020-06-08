Еще один мост обвалился под фурой с прицепом
Невысокий мост обрушился под фурой с прицепом. Пользователи сети оценили ее вес в 80 тонн.
В Николаевской области под фурой с прицепом обвалился мост. Об этом сообщается в Facebook-группе Водители АТБ Украины.
На опубликованном фото видно, что фура после обрушения конструкции частично съехала в реку.
«Чей следующий? На Николаевщине», – написал пользователь Facebook Виталий Машталир.
«О, это серьезный пассажир, тонн 80″, – отметил пользователь Виталий Михайлович.
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