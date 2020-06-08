В Чечне Фонд Кадырова раздает деньги на выкуп невест

Фонд Ахмата Кадырова раздал деньги малоимущим жителям Чечни на выкуп 207 невест. Каждый жених получил по 50 тысяч рублей.

Деньги получили те, кто собирался жениться, однако оказался в трудном финансовом положении из-за пандемии коронавируса.

Изменились правила проведения торжеств, которые по местным традициям обычно проходят при большом количестве гостей. Теперь на свадьбе могут присутствовать только самые близкие родственники, а за невестой едут только две машины.

Фонд Ахмата Кадырова был создан в 2004 году после гибели первого президента Чеченской Республики и прихода к власти его сына Рамзана. Официально его возглавляет мать нынешнего лидера Чечни Аймани Кадырова.

Известно, что деньги организации перечисляют крупные чеченские бизнесмены. Размер фонда, который называется «благотворительным», оценивается в сумму около 2 миллиардов рублей.

Тэги: Чечня, Рамзан Кадыров, Невесты