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19:05 08 Июня 2020 Просмотров 577   КомментариевКомментарии

Партия Ле Пен согласилась вернуть российский долг

Французская правая партия «Национальное объединение» заключила мировое соглашение с компанией «Авиазапчасть» о возврате долга.

Речь идет о 9 миллионах евро, который партия Марин Ле Пен, взяла у Первого российско-чешского банка в 2014 году.

Из условий соглашения, заключенного 1 июня, следует, что «Национальное объединение» должно в ближайшие дни выплатить миллион евро и проценты по кредиту в размере 389 000 евро, а оставшуюся сумму – около 8,2 млн евро – оно будет возвращать равными долями до декабря 2028 года.

Российская компания согласилась на рассрочку и не стала требовать штрафных санкций. 3 июня мировое соглашение утвердил Арбитражный суд Москвы.

Партия «Национальный фронт» (впоследствии переименованная в «Национальное объединение») взяла кредит у российского банка в 2014 году, получив отказ в европейских банках. В 2016 году Центробанк лишил Первый чешско-российский банк лицензии, права требования по кредиту партии Ле Пен перешли к компании «Конти», а та передала их компании «Авиазапчасть».

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Тэги: долг, Марин Ле Пен

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