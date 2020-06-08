Верховный суд Палестины отменил указ о передаче земель РПЦ

Верховный суд Палестины отменил указ своего лидера Махмуда Аббаса о передаче земель Русской православной церкви. Речь идет об участке в городе Хеврон.

Участок находится неподалеку от Мамврийского дуба, почитаемого в православном мире



На этом участке в городе Хеврон располагается подворье Русской духовной миссии в Иерусалиме.

В январе 2017 года Аббас передал ей участок неподалеку от Мамврийского дуба, почитаемого в православном мире: по библейскому преданию, под его сенью Аврааму явилась Святая троица. Участок, о котором идет речь, признан неотчуждаемым религиозным имуществом и должен быть возвращен владельцам. Каким именно – не уточняется.

Неподалеку от дуба находится монастырь Святой Троицы. Он был возведен в середине XIX века, во время советской власти подворье находилось под управлением Русской православной церкви за рубежом. Но в 1997 году его вернули Московскому патриархату.

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