Экс-король Испании может стать фигурантом дела о коррупции

Прокурор Верховного суда Испании начал расследование в отношении бывшего короля Хуана Карлоса I. Его подозревали в получении незаконного вознаграждения.

Это расследование прокуратуры связано с другим расследованием – о строительстве скоростной железной дороги в Саудовской Аравии, которое проводила группа испанских компаний в 2011 году.

В начале марта швейцарское издание Tribune de Geneve сообщило, что в 2008 году Хуан Карлос I получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии. Эти деньги были зачислены на швейцарский счет, открытый на имя его фонда.

Пока прокурор рассмотрит вопрос о «преступной значимости действий, которые произошли после июня 2014 года, когда бывший король не был защищен иммунитетом», сообщили в суде.

Напомним, что Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году в пользу своего сына Филиппа. Он занимал престол с 1975 года. Уголовное производство по делу о коррупции было открыто в 2018 году – его подозревали в получении незаконного вознаграждения.

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