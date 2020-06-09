Экс-король Испании может стать фигурантом дела о коррупции
Прокурор Верховного суда Испании начал расследование в отношении бывшего короля Хуана Карлоса I. Его подозревали в получении незаконного вознаграждения.
Это расследование прокуратуры связано с другим расследованием – о строительстве скоростной железной дороги в Саудовской Аравии, которое проводила группа испанских компаний в 2011 году.
В начале марта швейцарское издание Tribune de Geneve сообщило, что в 2008 году Хуан Карлос I получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии. Эти деньги были зачислены на швейцарский счет, открытый на имя его фонда.
Пока прокурор рассмотрит вопрос о «преступной значимости действий, которые произошли после июня 2014 года, когда бывший король не был защищен иммунитетом», сообщили в суде.
Напомним, что Хуан Карлос отрекся от престола в 2014 году в пользу своего сына Филиппа. Он занимал престол с 1975 года. Уголовное производство по делу о коррупции было открыто в 2018 году – его подозревали в получении незаконного вознаграждения.
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Суд в Испании инициировал расследование по делу о коррупции, в котором фигурирует бывший король Хуан Карлос I, занимавший престол с ноября 1975 по июнь 2014 года.
Он руководил некоммерческой организацией Noos (содействие спорту в стране), и через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились.
Как сообщает издание El Mundo, национальная коллегия Испании выдала ордера на арест ряда российских высокопоставленных чиновников из близкого круга президента РФ Владимира Путина.