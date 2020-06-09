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06:37 09 Июня 2020 Просмотров 584   КомментариевКомментарии

ВОЗ отмечает ухудшение ситуации с коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила о почти 7 млн случаев заболевания коронавирусом и около 400 тысячах летальных исходов.

«Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается. За последние девять из десяти дней регистрировали около 100 000 новых заболевших, за вчера – 136 000″, – говорится в отечете генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреиесуса.

Гендиректор ВОЗ сообщил, что почти 75% от вчерашних новых случаев зарегистрированы в основном в Северной и Южной Америке и Южной Азии.

Он добавил, что также наблюдается рост заболеваемости в некоторых частях Восточной Европы и Центральной Азии.

В то же время в ВОЗ заявили, что воодушевлены позитивными признаками в нескольких странах мира. Подчеркивается, что самой большой угрозой для этих стран является самоуспокоение, поскольку исследования показывают, что большинство людей в мире все еще подвержены инфекции.

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Тэги: коронавирус, Всемирная организация здравоохранения

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