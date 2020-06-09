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Главная » Украина » Общество
14:00 09 Июня 2020 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

В Украине закупят тесты для COVID-19 на 200 млн грн

Министерство здравоохранения делегировало полномочия по закупкам для противодействия коронавирусной болезни областным лабораторным центрам.

Предварительно стоимость закупки тест-систем для выявления COVID-19 оценивается в 190-200 млн грн. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Он напомнил, что Кабмин выделил деньги на борьбу с COVID-19, из них 308 млн грн идет непосредственно в областные лабораторные центры, которые будут самостоятельно заниматься закупками и нести за это ответственность.

«На эти средства будут закупать дополнительное оборудование, реагенты и тест-системы. Сейчас закупка тест-систем будет происходить в децентрализованном виде.
То есть тест-системы закупают напрямую лаборатории», – сказал Степанов.

По его словам, какие именно тест-системы закупать – будут решать сами лаборатории, в зависимости от ценового показателя, качества и документов.

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Тэги: Минздрав, тесты, закупка, covid-19

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