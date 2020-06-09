В Украине закупят тесты для COVID-19 на 200 млн грн
Министерство здравоохранения делегировало полномочия по закупкам для противодействия коронавирусной болезни областным лабораторным центрам.
Предварительно стоимость закупки тест-систем для выявления COVID-19 оценивается в 190-200 млн грн. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
Он напомнил, что Кабмин выделил деньги на борьбу с COVID-19, из них 308 млн грн идет непосредственно в областные лабораторные центры, которые будут самостоятельно заниматься закупками и нести за это ответственность.
«На эти средства будут закупать дополнительное оборудование, реагенты и тест-системы. Сейчас закупка тест-систем будет происходить в децентрализованном виде.
То есть тест-системы закупают напрямую лаборатории», – сказал Степанов.
По его словам, какие именно тест-системы закупать – будут решать сами лаборатории, в зависимости от ценового показателя, качества и документов.
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Так в министерстве хотят избежать манипуляций с показателями. В эпицентрах вспышек коронавируса «уровень тестирования на уровне европейского», заверил Ляшко.
В Минздраве сообщили, что привлекают дополнительное оборудование и лаборатории для максимального увеличения количества тестирований.
Ожидается, что в ближайшее время украинские фармацевты выпустят около 2 000 000 тестов на COVID-19.