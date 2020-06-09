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15:00 09 Июня 2020 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Полицейский в ДТП убил 4 человека

За рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделения полиции.

Водителем автомобиля Mitsubishi, который столкнулся с Daewoo Lanos в Житомирской области, в результате чего погибли четыре человека, оказался инспектор следственного отделения полиции. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 9 июня.

«В ходе первоочередных действий установлено, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделения полиции. Поэтому о происшествии проинформировано Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования», – говорится в сообщении.

Водитель задержан. Проводится служебное расследование.

Напомним, утром 8 июня произошло смертельное ДТП на автодороге Овруч-Словечне возле села Скребеличи. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi столкнулся с Daewoo Lanos при выезде со второстепенной дороги на главную.

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Тэги: смерть, дтп, ребенок, полицейский

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