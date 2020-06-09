Аваков просит выделить 2,5 млрд на доплаты полицейским
Министр предлагает выделить из фонда борьбы с коронавирусом деньги на доплаты силовикам в размере 50% зарплаты.
МВД направил официальное письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой предоставить 2,5 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардийцам и пограничникам в период карантина.
Об этом со ссылкой на письмо МВД сообщает экспертная организация StateWatch во вторник, 9 июня.
Как сказано в обращении, «средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения», как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.
Кроме того, МВД просит 171 миллион гривень на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях МВД.
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