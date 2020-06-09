США и Россия будут договариваться о новом ядерном соглашении

Переговоры планируют провести уже в июне. На них пригласили также Китай, но Пекин отказался от участия.

США и России предварительно договорились о проведении переговоров о новом ядерное соглашение. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter.

«Сегодня согласовали с заместителем министра иностранных дел РФ Рябков время и место проведения в июне переговоров по вопросам ядерного оружия», – написал чиновник.

По его словам, к участию в переговорах пригласили Китай.

Как сообщает ТАСС, в Пекине заявили, что участвовать в переговорах не планируют.

«Мы многократно заявляли о своей позиции. Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о разоружении», – заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Тэги: Россия, США, Китай, ядерное оружие, ядерное соглашение